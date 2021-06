Mentre Andrea Cerioli si appresta a vivere la finale dell’Isola dei Famosi, ecco che arriva un commento da parte della sua ex fidanzata, Valentina Rapisarda, sull’attuale ragazza, Arianna Cirrincione (il video in apertura).

La Rapisarda è tornata a parlare del suo ex Andrea Cerioli rispondendo alle curiosità dei suoi fan attraverso le domande su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne però, ha destinato le sue parole non all’attuale naufrago bensì alla sua compagna, Arianna Cirrincione.

Alla domanda di un utente che le chiedeva cosa ne pensasse dell’attuale compagna del suo ex, Valentina non si è tirata indietro ed ha replicato:

Se mi piace? Dipende a quale ex ti riferisci. Del mio ultimo ragazzo no, per niente. Del mio penultimo ragazzo sì, mi piace molto. Tanto. È in gamba, mi piace tanto.