Ex Amici fa proposta matrimonio alla compagna: il video

Una proposta di matrimonio romantica per Andrea Dianetti. L’attore e conduttore televisivo, ex allievo di Amici, ha scelto un contesto davvero speciale per chiedere alla sua compagna Miriam Milani di diventare sua moglie. Il momento è avvenuto durante una crociera ai Caraibi, al tramonto, davanti al mare.

Dianetti ha condiviso sul suo profilo social un reel che racconta l’istante della proposta, accompagnandolo da una dedica semplice ma carica di significato: “Vorrei dirti tante cose, più o meno già sentite. Invece mi limiterò a dire una cosa che le racchiude tutte: Amore mio vuoi sposarmi?”. La risposta di Miriam non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente nei commenti: “Amore mio…certo che sì”.

Nel video, Andrea appare in modo spontaneo e informale, in calzoncini e t-shirt, scalzo sul ponte della nave. Miriam, vestita casualmente, è di spalle e guarda il mare, mentre il sole sta calando all’orizzonte. Lui la raggiunge con la scusa di girare un contenuto ironico, come racconta lo stesso Dianetti: “Con la scusa di fare un reel comico, lei palesemente infastidita dal vento e dall’ennesimo reel (erano 5 minuti che la tenevo lì”.

A un certo punto, l’atmosfera cambia. Andrea confessa di essere stato sopraffatto dall’emozione: “Panico, incapacità motorie improvvise”. Poi, dallo zaino che porta con sé, tira fuori l’anello, si inginocchia davanti alla sua compagna e le chiede: “Vuoi sposarmi?”. La reazione di Miriam è incredula e tenera allo stesso tempo: “Amo’, ma che stai a scherza’?”.

Lui prova a sdrammatizzare e le spiega: “Non sapevo più quando farlo”, aggiungendo subito dopo: “Ci provavo da giorni ma succedeva di tutto”. Subito dopo, i due si stringono in un abbraccio e si baciano, visibilmente emozionati. Attorno a loro, fuori campo, si sentono anche gli applausi degli altri passeggeri della nave, testimoni di un momento intimo e speciale.

Miriam Milani, originaria di Nettuno, è legata ad Andrea Dianetti da diversi anni. Ora, quel viaggio tra le isole caraibiche si è trasformato in un ricordo ancora più significativo, segnando l’inizio di un nuovo capitolo della loro storia d’amore.