Ex Amici e Grande Fratello Vip semifinalisti di “Una voce per San Marino”

Ex Amici di Maria e Grande Fratello Vip semifinalisti di “Una voce per San Marino”: di chi si tratta

Voglia di Eurovision per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip e gli ex Amici di Maria. Tra i semifinalisti di “Una voce per San Marino” compaiono ex gieffini ed ex allievi della scuola più talentosa d’Italia.

A quanto pare, tra i semifinalisti di Una voce per San Marino ci sono anche Pamela Prati e Francesco Monte (Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi e Uomini e Donne) ma pure Deborah Iurato e Moreno, entrambi vincitori di Amici di Maria De Filippi.

Tra gli ex volti del talent di Maria compaiono anche Manuel Aspidi e Le Deva ( trio formato da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e dall’ex di X Factor, Roberta Pompa).

Per quanto riguarda gli altri nomi celebri, spuntano: Massimo Di Cataldo in coppia con Andrea Agresti, Roy Paci, Stefano D’Orazio dei Vernice e gli Eiffel 65.

Niente da fare, invece, per Ginevra Lamborghini.

La sorella maggiore di Elettra infatti, proprio dopo il Grande Fratello Vip, si era preparata per la manifestazione ma è stata scartata in corsa.

Lunedì 20 febbraio scopriremo chi saranno i finalisti della manifestazione che lo scorso anno è stata vinta da Achille Lauro.