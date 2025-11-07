Ex allievo di Amici, proposta di matrimonio alla compagna storica

L’ex allievo di Amici sorprende tutti: la proposta di matrimonio alla fidanzata storica

Profumo di fiori d’arancio per un ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, che il pubblico ricorda per aver partecipato all’ottava edizione del talent, ha deciso di fare il grande passo chiedendo la mano della sua compagna Giovanna Prisco.

Durante il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia, l’artista aveva fatto parlare anche per la relazione nata con la ballerina Alice Bellagamba. Un amore giovane, intenso ma breve, finito poco dopo la fine del programma. Oggi entrambi hanno preso strade diverse: Alice è diventata mamma, mentre lui ha appena coronato il suo sogno d’amore con una proposta romantica e inaspettata. Di chi stiamo parlando?

Luca Napolitano si sposa: la proposta a sorpresa a Giovanna Prisco

Luca Napolitano, ex allievo amatissimo di Amici 8, ha scelto un momento davvero speciale per chiedere alla sua compagna di sposarlo. Il cantante ha stupito tutti durante una festa di pallavolo, dove, davanti a un pubblico emozionato, si è inginocchiato e ha tirato fuori l’anello.

Tra lacrime di gioia e applausi, Giovanna Prisco ha risposto con un “sì” pieno d’amore, trasformando l’evento sportivo in una scena da film romantico. Il tutto è stato immortalato in un video che in poche ore ha fatto il giro dei social.

Il racconto sui social: “Il sì più sentito della mia vita”

A condividere la gioia è stata la stessa Giovanna, che su Instagram ha pubblicato una gallery del momento insieme a una dedica toccante:

“Il sì più voluto e sentito della mia vita. Nel posto dove le emozioni parlano più forte del cuore.”

Parole semplici ma cariche di emozione, che hanno conquistato i follower e scatenato una pioggia di commenti e congratulazioni. Tantissimi anche i messaggi arrivati da ex compagni di scuola, amici e fan che non hanno mai dimenticato il talento e la dolcezza di Luca.

Negli ultimi anni Napolitano ha scelto di vivere la propria storia d’amore lontano dai riflettori, preferendo la riservatezza alla visibilità. La proposta, però, segna un nuovo capitolo pubblico nella sua vita, simbolo di un sentimento solido, costruito passo dopo passo, lontano dalle telecamere ma pieno di autenticità.