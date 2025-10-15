Ex allievo amatissimo potrebbe tornare ad Amici 25, chi è

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è ufficialmente iniziata da circa tre settimane, e già il pubblico si sta affezionando ai nuovi allievi tra sfide, emozioni e primi contrasti.

Ma nelle ultime ore, un’indiscrezione ha acceso l’entusiasmo dei fan del talent show: un ex allievo molto amato è stato avvistato negli studi di Amici 25, facendo subito partire le ipotesi su un suo possibile ritorno.

A lanciare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, sempre attento alle dinamiche del programma. Secondo quanto riportato, l’ex allievo in questione è Dandy, il ballerino che lo scorso anno aveva dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio. Dopo il suo ritiro forzato, in molti si aspettavano di rivederlo ai casting per questa edizione, ma fino a ieri non si avevano più aggiornamenti sul suo conto.

Dandy torna per una sfida.. o semplicemente passava di lì?

La sua presenza negli studi ha inevitabilmente fatto nascere dubbi e curiosità. Dandy è tornato per una semplice sfida? Oppure c’è la possibilità concreta che venga reintegrato nel cast di quest’anno, magari con un banco speciale, come già accaduto in passato ad altri ex allievi, tra cui Alessio?

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi di un suo ritorno nella scuola non sembra così remota. I fan del programma restano con il fiato sospeso, sperando di rivedere presto Dandy in pista, pronto a riprendersi ciò che lo scorso anno ha dovuto lasciare in sospeso.

Nel frattempo, Amici 25 prosegue tra esibizioni, sfide e prime tensioni, promettendo un’edizione ricca di colpi di scena e grandi emozioni.