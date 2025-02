Gli ex allievi di Amici in gara a Sanremo 2025: ecco il messaggio di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha sorpreso tutti con un gesto speciale dedicato agli ex allievi di Amici in gara al Festival di Sanremo 2025.

Al Festival di Sanremo 2025 troviamo – anche quest’anno – numerosi talenti usciti dalla scuola di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha lanciato alcune delle voci più amate della musica italiana, e anche quest’anno non sono mancati gli ex allievi pronti a sfidarsi sul prestigioso palco dell’Ariston.

Gli ex allievi di Amici in gara a Sanremo 2025: il messaggio di Maria De Filippi

Per questo motivo, la produzione di Amici ha voluto dedicare loro un messaggio speciale. Sulle Stories del profilo Instagram ufficiale del programma, infatti, è comparso un post con un augurio firmato proprio da Maria De Filippi. Un gesto che ha emozionato fan e artisti, unendo idealmente il mondo del talent show con quello del festival più amato d’Italia.

Negli anni, il Festival ha accolto grandi nomi provenienti dalla scuola di Amici, come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Irama, The Kolors, Elodie e Gaia. Anche nel 2025, il direttore artistico Carlo Conti ha deciso di puntare su alcuni di loro, portando al Teatro Ariston giovani artisti di talento.

Tra i partecipanti di quest’anno spicca il nome di Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, che ha conquistato critica e pubblico con la sua crescita artistica e il suo stile unico. Per lei, questa sarà una prova fondamentale per dimostrare il suo valore su un palcoscenico di livello internazionale.

Oltre a Sarah Toscano, troviamo anche Irama, che torna a Sanremo dopo il successo delle sue precedenti partecipazioni, e The Kolors, pronti a infiammare il pubblico con il loro sound travolgente. Anche Elodie è tra i nomi più attesi, dopo aver dimostrato in questi anni una crescita straordinaria sia a livello musicale che di immagine.

Spazio anche per Alex Wayse, tra i protagonisti delle Nuove Proposte.

Il legame tra Amici e il Festival: una tradizione che continua

Il Festival di Sanremo si conferma ancora una volta un trampolino di lancio per i talenti nati in televisione. Maria De Filippi, con il suo post, ha voluto ribadire il sostegno agli ex allievi, dimostrando ancora una volta quanto sia legata ai suoi ragazzi anche dopo la fine del percorso televisivo.

Ora non resta che attendere il verdetto della gara: l’augurio di Maria De Filippi porterà fortuna a qualcuno di loro? Il pubblico dell’Ariston decreterà il nuovo vincitore e scopriremo se un ex allievo di Amici riuscirà a conquistare il podio.