Da quando Eva Grimaldi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip fa passare le notti insonni ai vipponi che condividono la stanza con lei: il motivo? Russa decisamente troppo!

Già qualche giorno fa si era lamentata Valeria Marini di questa cosa parlando con Soleil Sorge, Barù e Biagio D’Anelli: “Lei ha un’allergia a qualcosa, secondo me agli acari! Sembra di stare nella giungla!”.

Oggi anche Nathaly Caldonazzo ha mostrato un po’ di insofferenza visto che, la maggior parte dei concorrenti, è costretta ad abbandonare la stanza perché non riesce a chiudere occhio.

Eva Grimaldi dopo essersi accorta dell’insofferenza di Nathaly ha cercato di dialogare con lei:

Non russo solo io ma anche Barù. Io l’ho detto appena arrivata che russo. Nathaly ma non stavi nell’altra stanza? Ora sei tornata. Io l’ho detto fin dall’inizio… ti sei svegliata storta? Sei andata via e dormi dall’altra parte… sei tornata a dormire. Valeria è talmente carina che non si lamenta e ti lamenti te.