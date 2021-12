Eva Grimaldi verso il Grande Fratello Vip. Proprio di recente, nel corso del TG5 dell’ora di cena, Cesara Bonamici ha spoilerato in anteprima un nome di un concorrente che entrerà presto nella Casa. Il buon Giuseppe Candela, via Dagospia, aggiunge anche la celebre attrice.

Eva Grimaldi verso il Grande Fratello Vip

L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini. Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà più nella casa Vera Gemma, saltata in extremis. Chi prenderà il suo posto? Un nome che Dagospia svela in anteprima: salvo colpi di scena nella casa più spiata d’Italia arriverà la showgirl Eva Grimaldi.

Oltre a Vera Gemma sono saltati pure gli ingressi di Giulio Raselli, Giulia Cavaglià e Ferdinando Giordano che ha smentito con forza di essere stato portato via dall’albergo dove stava facendo la quarantena all’una di notte come invece aveva riferito un autore del GF Vip (trovate il video in apertura del nostro articolo).

Molto felice per Eva Grimaldi, personaggio vero e con una storia personale davvero forte e toccante.