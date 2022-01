Eva Grimaldi al GF Vip: “A me non piacciono le donne, io amo solo Imma” – VIDEO

Eva Grimaldi ha parlato del suo rapporto con Imma Battaglia, confidandosi con Giucas Casella nella Casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti hanno ricordato le relazioni ed esperienze avute nel loro passato facendo delle considerazioni sull’amore.

Eva, ammettendo di essere stata per anni attratta dagli uomini, confessa che all’età di cinquant’anni, ha iniziato a farsi qualche domanda al riguardo, tentando di conoscersi ancora meglio di quello che credeva.

In questo modo ha scoperto di amare le persone per quello che sono e non per il loro sesso di appartenenza:

A me non piacciono le donne, mi piace Imma. Io mi sento una donna più completa ora che sto con una donna che prima. A me non manca niente. Mi sento di più una donna completa adesso, che sto con una donna, che prima. I primi anni che stavo con Imma, mi chiedevo: “Sono arrivata a 50 anni e non avevo capito niente? Sono lesbica e mi piacciono le donne?”. È brutto pensare che ho sbagliato tutto nella mia vita. Fallimenti amorosi di qua, fallimenti amorosi di là. La mia vita d’amore è stata proprio un dramma, lasciamo perdere. Allora, guardavo le donne e pensavo: “Belle, ma anche no”. Poi, guardavo un uomo e dicevo: “Però, belle spalle”. Capito? Quindi mi piaceva la persona.

Sono d’accordo con il discorso di Eva Grimaldi e lo condivido appieno. Innamorarsi delle persone a prescindere dal suo sesso di appartenenza è la cosa più bella e libera che possa capitarvi, lo auguro a tutti.

ECCO IL VIDEO.