Questo GF Vip continua a regalare colpi di scena sia dentro che fuori la spiatissima Casa di Cinecittà. Se all’interno del loft non mancano episodi di bullismo, all’esterno arrivano scivoloni da chi meno te lo aspetti. E’ il caso di Eva Grimaldi, paladina della comunità Lgbtq+ ma che nelle passate ore si è resa protagonista di una “gaffe” clamorosa.

Scivolone per Eva Grimaldi su Instagram

La parola “gaffe”, in realtà, non sarebbe esattamente la quella giusta per definire quanto accaduto e lo sa bene la comunità transessuale che non avrà certamente apprezzato lo scivolone di Eva Grimaldi sui social.

Dobbiamo partire da un precedente vergognoso che comunque non giustifica le parole dell’attrice. Elenoire Ferruzzi in questi ultimi giorni si sta facendo distinguere nella Casa per una serie di attacchi a Nikita Pelizon. L’ultimo gesto assurdo è lo sputo al passaggio della giovane Vippona. Non è un caso se anche Marco Bellavia, uscito volontariamente dal reality a causa di episodi di bullismo, abbia invocato la sua squalifica.

Nelle passate ore sotto un post Instagram dell’account ufficiale del GF Vip, un utente ha sottolineato quest’ultimo episodio con protagonista la Ferruzzi, domandando se saranno o meno presi provvedimenti.

Ad intervenire è stata Eva Grimaldi, la quale ha commentato con un: “Che schifo. Un uomo di M*rda! Elenoire”.

Poco dopo, del commento altrettanto orrendo non vi era più traccia, evidentemente cancellato dalla stessa attrice dopo essersi resa conto del fattaccio, ma lo screen è stato prontamente fatto dagli amici di Twitter sul quale è facilmente raggiungibile con annessi commenti di sdegno.

A fare storcere il naso è proprio l’appartenenza di Eva alla stessa comunità Lgbtq+.

Ma parliamo della grave e imbarazzante caduta di stile di Eva Grimaldi, meno male che fa parte della comunità LGBT+ pic.twitter.com/NJBo0TH821 — Andrea (@andreahafame) October 25, 2022