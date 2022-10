Eva Grimaldi è intervenuta online svelando per quale motivo si è rivolta al maschile parlando di Elenoire Ferruzzi (commentando lo sputo dopo il passaggio di Nikita al Grande Fratello Vip).

Elenoire Ferruzzi in questi ultimi giorni si sta facendo distinguere nella Casa per una serie di attacchi a Nikita Pelizon. L’ultimo gesto assurdo è lo sputo al passaggio della giovane Vippona.

Nelle passate ore sotto un post Instagram dell’account ufficiale del GF Vip, un utente ha sottolineato quest’ultimo episodio con protagonista la Ferruzzi, domandando se saranno o meno presi provvedimenti.

Ad intervenire è stata Eva Grimaldi, la quale ha commentato con un: “Che schifo. Un uomo di M*rda! Elenoire”.

Poco dopo, del commento altrettanto orrendo non vi era più traccia, evidentemente cancellato dalla stessa attrice dopo essersi resa conto del fattaccio, ma lo screen è stato prontamente fatto dagli amici di Twitter sul quale è facilmente raggiungibile con annessi commenti di sdegno.

Eva, proprio in queste ore, è intervenuta svelando la motivazione per la quale avrebbe offeso Elenoire in quel modo:

Sì, è vero, ho commentato in modo sbagliato ed avventato un gesto che forse la mia mente non è stata in grado di associare ad una donna. Ho trovato quel gesto di “sputare” da parte di Elenoire al passaggio di Nikita, un’azione associabile più ad un uomo di bassa lega che ad una diva come lei si professa.

Dire ‘che donna di m…’ non mi è riuscito e di questo mi scuso, perché rispetto la storia della Ferruzzi e di tutti coloro i quali hanno compiuto un percorso di transizione. Ma, in ogni caso, trovo ignobile quanto fatto da Elenoire. Un atteggiamento che segue anche frasi del tipo ‘Nikita porta sfortuna’… non posso accettare fino a questo punto.

Abbiamo la memoria corta e le disgrazie partono proprio da frasi di questo tipo. L’educazione e il rispetto per me, travalicano ogni identità.