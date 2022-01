Eva Grimaldi, intervistata tra le pagine di Chi Magazine dopo il Grande Fratello Vip, ha lanciato una frecciatina niente male a Nathaly Caldonazzo, sua ex compagna di reality show.

Nathaly dice quello che pensa o quello che il telespettatore sta pensando? Boh. Poi lei, appena entrata, ha aizzato le ragazzine contro le più grandi. Non è bello. Soprattutto è facile, visto che le grandi sono esplose subito. Per non parlare di come ha puntato Valeria Marini. Ma saranno fatti di Valeria se lo vuole campare fino a cento anni? E’ rimasta al Bagaglino sì, ma quel personaggio le calza a pennello. Esagera? Fa bene. Ma se lei è a suo agio nelle sue extension? Per altri motivi non si potrebbe dire lo stesso di Nathaly allora?