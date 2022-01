Eva Grimaldi, ultima eliminata dal Grande Fratello Vip, ha parlato della sua esperienza chiacchierando con i giornalisti di Casa Chi. L’attrice ha svelato chi vorrebbe fuori dai giochi, quale è il suo vincitore e, in ultimo, ha lanciato una frecciatina del tutto inaspettata nei confronti di Federica Calemme.

Io da che parte sto? Da nessuna parte. Quello che è accaduto non mi è piaciuto proprio, sia da parte di Katia che Lulù. A me non piace quel tipo di litigata, non fa parte della mia etica. Non c’è rispetto…

Ho detto a Katia di fermarsi perché lei è molto stanca. Ogni due giorni lei parte e prende di mira una persona ed esce un po’ troppo con le parole. Anche con me non è stata carina e poi mi ha chiesto scusa. Io perdono e non dimentico.