Eva Grimaldi si fa censurare dal Grande Fratello parlando di Gabriel Garko: “Non mi risponde più”

Eva Grimaldi, concorrente del Grande Fratello, torna a far parlare di sé con dichiarazioni scottanti su Gabriel Garko, suo storico “ex”. Nel corso di una conversazione con Luca Calvani, l’attrice ha rivelato dettagli inaspettati sul loro legame, definito da lei stessa una “storia finta” creata ad arte per il gossip e i media.

Eva Grimaldi e le rivelazioni su Gabriel Garko

“Ho avuto questa relazione finta per quattro anni, fatto anche per le copertine”, ha ammesso la Grimaldi, rievocando un periodo in cui la loro “storia d’amore” era al centro dell’attenzione mediatica. Un’operazione che, secondo l’attrice, rispondeva alle necessità del momento, ma che oggi viene analizzata con disincanto.

Durante il reality, la Grimaldi si è lasciata andare a una riflessione affettuosa ma critica nei confronti di Garko. Ricordando un recente scambio di messaggi, ha confessato:

Carino Gabriel, vero? Lui è tanto caro. Però di recente manco mi ha risposto. Sì però questo str**zo…

La frase, pronunciata con tono scherzoso, ha spinto la regia a intervenire, togliendo l’audio per alcuni istanti. Un gesto che ha alimentato la curiosità del pubblico, pronto a interrogarsi su cosa la Grimaldi stesse per aggiungere.

Le parole di Eva trovano un’eco nelle sue dichiarazioni del 2020, quando, subito dopo il coming out di Garko, aveva dichiarato: