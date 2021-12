Eva e Manila contro il GF Vip: “Non esistono solo Alex e Soleil!”

Al termine della diretta del Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi, Manila Nazzaro e Carmen Russo si sono interrogate sugli argomenti trattati in puntata, affermando di essere stufe delle dinamiche che riguardano Soleil Sorge e Alex Belli.

Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. – afferma Eva Grimaldi – io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la TV per la passione di Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila, esiste Carmen… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!

Anche Manila si è trovata d’accordo con le parole della new entry:

Qui sono successe mille cose in questo ultimo mese ma non abbiamo mai avuto un minuto delle nostre cose. Spero che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Altrimenti siamo state qui solamente per lavare i piatti?