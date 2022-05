Piccolo incidente per Damiano David, leader dei Maneskin. Stasera la band si esibirà sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest per la finale che decreterà il vincitore e, per l’occasione, verrà presentato anche “Supermodel”, il nuovo singolo.

Eurovision, salta l’esibizione dei Maneskin? “Damiano con le stampelle”

Con la stampella ancora non si era mai visto. – scrive il Corriere – Ma potrebbe essere un’esibizione diversa dal solito quella di Damiano, frontman dei Maneskin, per via di una brutta storta rimediata giovedì a Londra mentre girava un videoclip: «Stavo correndo e sono scivolato», ha detto. Non sarà al massimo della forma, quindi già nelle prove di venerdì pomeriggio spera di poter recuperare pienamente per la serata di sabato all’Eurovision contest song di Torino dove i Maneskin, ospiti d’onore dopo la vittoria dello scorso anno, presenteranno l’ultimo singolo: “Supermodel”.

Oltre all’infortunio di Damiano, i Maneskin sono rimasti bloccati per venti minuti dentro l’ascensore dell’albergo dove alloggiano.

Il buon Andrea Conti su Twitter fa sapere:

I Maneskin non si esibiranno stasera al #DressRehearsal. Sul palco appariranno le controfigure ma il gruppo dovrebbe esibirsi domani al Pala Olimpico”. Damiano ha le stampelle dopo aver preso una storta mentre girava un video.

E sul palcoscenico sono veramente salite le controfigure lasciando il pubblico sbigottito:

Le controfigure dei Maneskin sul palco (col pubblico sbigottito) mentre in playback cantano Supermodel. Scena fantastica. Le comparse comunque credibilissime. Domani dovrebbero esserci senza problemi.

Anche Damiano David è intervenuto su Instagram per tranquillizzare tutti sul suo stato di salute affermando che domani salirà sul palcoscenico dell’Eurovision con i Maneskin: