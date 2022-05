Eurovision, il retroscena sui Maneskin: “Macron voleva farli squalificare”

Stéphane Bern ha raccontato alla BBC del messaggio ricevuto da Macron in persona che gli chiedeva di fermare l’Eurovision 2021 per chiarire la posizione di Damiano David, leader dei Maneskin, al fine di squalificarlo per droga favorendo, in questo modo, la cantante francese che si è classificata in seconda posizione.

Eurovision, il retroscena su Macron: “Voleva squalificare i Maneskin”

Stasera andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision. In attesa di vedere i primi Paesi esibirsi, spunta un retroscena con protagonisti i Maneskin, vincitori dell’edizione del 2021.

La BBC ha riaperto il “file” (direbbe Carmelita) su Damiano David e la fake news sulla sniffata di cocaina in diretta.

Stéphane Bern, commentatore ufficiale dello scorso anno, intervistato dall’emittente americana, svela un retroscena.

Dopo la famosa scena del bicchiere rotto scambiato per qualcos’altro, Bern è stato sommerso di messaggi e, tra questi, anche quello di Emmanuel Macron: “Devi fare qualcosa, per favore”, scriveva.

E se Macron aveva “perso la testa”, Delphine Ernotte, presidente della European Broadcasting Union, manteneva la calma facendo sapere:

Se dobbiamo vincere, allora deve essere per merito non perché abbiamo fatto squalificare il primo posto.

Alla fine si è scelta la linea diplomatica con Damiano David che ha spiegato di non avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti e si era reso anche disponibile a fare il test antidroga (successivamente eseguito con esito negativo).