Eurovision, Mahmood rutta in conferenza stampa: la gaffe è virale – VIDEO

Mahmood è particolarmente amato dal pubblico proprio per la sua naturalezza. Per questo motivo, una piccola gaffe di queste ore è già diventata virale. Durante la conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest gli è scappato un rutto che non è passato inosservato.

Questa per Mahmood è la seconda partecipazione all’Eurovision. Già nel 2019 aveva sfiorato la vittoria calcando il palcoscenico della manifestazione con “Soldi”, brano vincitore del Festival di Sanremo che ne ha consacrato il successo.

Ecco il VIDEO del piccolo incidente di “percorso” del buon Alessandro Mahmoud.

Altri tweet sull’argomento

Mahmood che si presenta in hangover alle prove dell’eurovision e non toglie gli occhiali da sole e Blanco che manda una controfigura QUEST’ANNO IL TEST ANTIDROGA CE LO FANNO FARE ANCORA PRIMA DI INIZIARE AHAHAHAHAHAHAHHAHA — *Vale*💙 (@AnsiaCiVede) May 5, 2022