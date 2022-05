Eurovision, Israele squalificato per un motivo assurdo? Non è come sembra: ecco cosa è successo davvero

L’Israele è stato squalificato dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2022 per un motivo assurdo? Da ore sul web è cominciata a girare questa news ma non è come sembra, ecco cosa è successo veramente.

Eurovision, Israele squalificato per un motivo assurdo? Non è come sembra

Durante la conferenza stampa in attesa della finale di stasera, si è parlato anche del cantante israeliano Michael Ben David che non ha passato il turno alla seconda semifinale ma ha fatto molto discutere.

Terminata la diretta della seconda semifinale, Michael Ben David si è avvicinato ai conduttori interrompendo le votazioni finali per brindare con loro e baciare Alessandro Cattelan e Laura Pausini sventolando la bandiera.

Secondo il popolo dei social, proprio per questo motivo sarebbe stato squalificato, ma non è così.

A svelare cosa è accaduto ci ha pensato FQMagazine:

Archiviata la serata, il giorno seguente un giornalista della stampa estera ha chiesto a Cattelan in inglese: “Tutti i media in Israele stanno criticando Michael, non per la canzone e non per la squalifica (ha usato erroneamente il termine ‘disqualified’ anziché ‘not qualified’; ndr), ma perché ti ha interrotto sul palco. Come hai reagito a ciò che ha fatto, come ti senti al riguardo?”. Alessandro Cattelan incredulo ha chiesto: “Ma è stato squalificato, non lo sapevo?”. Poi ci ha pensato Mika a correggere il tiro verso il termine giusto con: “Sì, sì, certo. Non è passato”.

Cattelan ha aggiunto:

Per quello che mi riguarda non c’è stato alcun problema, anche il bacio è stato ok, è un ragazzo che era lì per cantare e divertirsi, magari aveva bevuto due bicchieri.

In rete, i numerosi fraintendimenti hanno creato una fake news che lasciava intendere si fosse trattato di una squalifica bella e buona.

FQMagazine svela perché non è così e aggiunge: