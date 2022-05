E’ arrivato il turno della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, in programma questa sera, giovedì 12 maggio ed in diretta da Torino. Dopo l’eccellente debutto di martedì scorso, scopriremo quali saranno gli altri Paesi che accederanno alla finale. Come sempre il grande evento musicale vedrà alla conduzione Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika mentre il commento sarà di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico.

In base alla scaletta dell’Eurovision 2022 di oggi 12 maggio ascolteremo i brani degli altri 18 Paesi in gara. Solo dieci però avranno accesso alla finale di sabato nella quale troveremo anche Mahmood e Blanco, i rappresentanti dell’Italia con la loro “Brividi”.

Tra le esibizioni più attese di questa sera, quella di Achille Lauro che concorre per San Marino ed Emma Muscat, per Malta.

Scopriamo ora quale sarà l’ordine di uscita dei cantanti di questa sera:

The Rasmus – Jezebel per Finlandia

Michael Ben David – I.M per Israele

Konstrakta – In Corpore Sano per Serbia

Nadir Rustamli – Fade To Black per Azerbaijan

Circus Mircus – Lock Me In per Georgia

Emma Muscat – I Am What I Am per Malta

San Marino Achille Lauro – Stripper

Australia Sheldon Riley – Not The Same per Australia

Andromache – Ela per Cipro

Brooke – That’s Rich per Irlanda

Andrea – Circles per Macedonia del Nord

Stefan – Hope per Estonia

WRS – Llámame per Romania

Ochman -River per Polonia

Vladana – Breathe per Montenegro

Jérémie Makiese – Miss You per Belgio

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer per Svezia