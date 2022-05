L‘Eurovision Song Contest 2022 debutta stasera, martedì 10 maggio con la prima delle due semifinali. Tutte e tre le serate saranno trasmesse su Rai1 con inizio alle ore 21 e la diretta sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

Eurovision 2022, scaletta prima serata: conduttori e ospiti

Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono i presentatori per l’edizione internazionale dell’evento. Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, commentano le serate in italiano su Rai1.

La Pausini renderà omaggio a Raffaella Carrà.

Il primo ospite musicale annunciato è Diodato, che potrà finalmente esibirsi all’Eurovision Song Contest dopo la sua vittoria a Sanremo con “Fai rumore” e la seguente cancellazione di Eurovision 2020 a causa della pandemia.

La sua esibizione è prevista durante la semifinale di stasera. Spazio anche per Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants.

La scaletta delle esibizioni: prima semifinale

Questi i 17 Paesi, in ordine di esibizione, che prendono parte alla prima semifinale. I migliori 10 accedono alla finale di sabato 14 maggio.