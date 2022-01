L’Eurovision 2022, dopo la vittoria dei Maneskin, si svolgerà a Torino il 10, il 12 e il 14 maggio. Nonostante i numerosi gossip, la Rai non ha ancora annunciato i conduttori ufficiali (pare che lo farà nel corso di Sanremo) ma l’AdnKronos è praticamente certa dei tre nomi che calcheranno il palcoscenico della manifestazione.

Saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e probabilmente anche Mika i conduttori dell’edizione 2022 di Eurovision Song Contest. È quanto apprende da fonti ben informate l’agenzia Adnkronos. L’annuncio del cast di conduzione è previsto sul palco del festival di Sanremo la prossima settimana, probabilmente nella seconda serata, che vedrà ospite Laura Pausini.

Ma mentre per Pausini e Cattelan l’accordo di massima già ci sarebbe, ancora non è stata definita la partecipazione di Mika. La scelta sarebbe caduta su loro tre, oltre che per le capacità artistiche e la notorietà, anche per la conoscenza della lingua inglese.