Eurovision 2021, grave incidente per Senhit in finale per San Marino: giù da pedana rotante

Alla vigilia della finale dell’Eurovision Song Contest 2021, paura per Senhit ed i suoi ballerini, in gara per la Repubblica di San Marino. La cantante è stata coinvolta in un gravissimo incidente che ha messo seriamente a repentaglio la sua incolumità e quella dei danzatori e del noto rapper americano Flo Rida che l’accompagnavano sul palco.

Eurovision 2021, grave incidente per Senhit

Proprio durante le prove per la finale dell’Eurovision 2021, Senhit ed i ballerini si trovavano sulla pedana rotante sulla quale si stavano esibendo quando la stessa non è stata fermata dal tecnico previsto dall’organizzazione. Cantante e danzatori hanno dovuto saltare giù mentre la pedana era in movimento a forte velocità.

Scrive in merito l’ufficio stampa della cantante:

Poiché la pedana è di fatto una lastra di metallo di circa 6×2 metri che ruota rapidamente, sollevata di alcune decine di centimetri da terra, scenderne mentre è in movimento comporta gravi rischi, inclusa la possibilità di venire, una volta a terra, colpiti e trascinati.

A causa dell’incidente oltre ai rischi corsi per le giurie la performance è risultata pesantemente penalizzata dall’accaduto sia per l’impossibilità per gli artisti di eseguire le coreografie previste sia per la perdita di concentrazione che ha inevitabilmente comportato.

Tra gli altri problemi riscontrati anche il fatto che la pedana rotante sarebbe stata fatta partire in ritardo con difetti alle inquadrature. Nonostante i vari intoppi involontari, Senhit, Flo Rida ed i ballerini hanno portato egregiamente a termine l’esibizione mentre le giurie votavano ignare di ciò che stava accadendo.

Fa sapere ancora l’ufficio stampa:

A fronte della gravità di quanto successo il management e San Marino RTV hanno offerto la disponibilità agli artisti di ritirare la squadra dalla competizione, ritenendo ovviamente l’incolumità fisica degli artisti più importante della competizione stessa. Per rispetto del pubblico, Senhit, Flo Rida e i ballerini hanno declinato questa offerta, anche a fronte della disponibilità dell’ente organizzatore, concessa a tarda notte riconoscendo l’errore, di consentire che durante le restanti esibizioni un tecnico di fiducia della squadra affianchi l’addetto dell’host broadcaster, come peraltro il partecipating broadcaster ed il direttore creativo avevano ripetutamente ed inutilmente richiesto nei mesi precedenti allo svolgimento della manifestazione.

Credit Foto Ufficio Stampa Senhit (Parole & Dintorni)