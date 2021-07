Euro 2020 omaggia Raffaella Carrà prima di Italia-Spagna: ecco come

Euro 2020, per rendere omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist messa a disposizione per il riscaldamento prima della semifinale Italia-Spagna “A far l’amore comincia tu”.

Euro 2020, semifinale Italia-Spagna: l’omaggio a Raffaella Carrà

Una delle sue canzoni più amate della Raffa Nazionale verrà trasmessa per poterle prendere omaggio dopo il terribile sgomento per la sua prematura scomparsa.

L’annuncio ufficiale arriva da Federcalcio.

“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.

I funerali di Raffaella

I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio.

Ma prima la città le renderà omaggio con un corteo funebre che partirà domani alle 16 dall’abitazione dell’artista, in via Nemea 21, e toccherà tutti i luoghi professionali a cui la sua carriera è più legata (Auditorium Rai del Foro Italico, via Teulada, Teatro delle Vittorie e viale Mazzini) per concludersi in Campidoglio dove verrà allestita la camera ardente dalle 18 fino alla mezzanotte di giovedì.