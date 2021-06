Euro 2020: tutte le partite in diretta tv e streaming, ecco dove e come vederle

Si parte ufficialmente oggi 11 giugno 2021 con Euro 2020, gli Europei di calcio che vedranno subito l’Italia pronta a cimentarsi nella sua prima prova contro la Turchia. Il campionato europeo per la prima volta sarà itinerante e saranno disputate in tutto in un mese ben 51 partite. Ma dove poter vedere tutte le competizioni in diretta tv e streaming?

Euro 2020: programmazione Rai e Sky in tv e streaming

Euro 2020 con tutte le sue partite in programma sarà trasmesso da Sky e Rai anche in streaming attraverso le rispettive piattaforme. In particolare, Sky trasmetterà in esclusiva 24 incontri visibili con i pacchetti Sky Calcio o Sky Sport. La Rai invece trasmetterà 27 partite, ovvero quelle della Nazionale italiana e una selezione tra gli appuntamenti più prestigiosi in calendario.

A seguire vi sveliamo la programmazione completa delle partite Euro 2020 da seguire in tv ricordando che quella Rai potrà essere soggetta a modifiche a seconda dell’avanzamento dell’Italia nelle fasi successive della competizione.

Ricordiamo inoltre la possibilità di vedere gli Europei di calcio anche in diretta streaming grazie a RaiPlay per quanto riguarda la Rai e Now TV per i soli abbonati.

Europei di calcio: il calendario delle partite su Rai e Sky

Venerdì 11 giugno

ore 21:00 Italia – Turchia Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

Sabato 12 giugno

ore 15:00 Galles – Svizzera Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

ore 18:00 Danimarca – Finlandia Sky Sport/NOW

ore 18.00 Austria – Macedonia Sky Sport/NOW

ore 21:00 Belgio – Russia Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

Domenica 13 giugno

ore 15:00 Inghilterra- Croazia Sky Sport/NOW

ore 15:00 Scozia – Rep. Ceca Sky Sport/NOW

ore 21:00 Olanda – Ucraina Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

Lunedì 14 giugno

ore 18:00 Polonia – Slovacchia Sky Sport/NOW

ore 21:00 Spagna – Svezia Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

Martedì 15 giugno

ore 18:00 Ungheria – Croazia Sky Sport/NOW

ore 21:00 Francia – Germania Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

Mercoledì 16 giugno

ore 15:00 Finlandia – Russia Sky Sport/NOW

ore 18:00 Turchia – Galles Sky Sport/NOW

ore 21:00 Italia – Svizzera Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

Giovedì 17 giugno

ore 15:00 Ucraina – Macedonia del Nord Sky Sport/NOW

ore 18.00 Danimarca – Belgio Sky Sport/NOW

ore 21:00 Olanda – Austria Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

Venerdì 18 giugno

ore 15:00 Svezia – Slovacchia Sky Sport/NOW

ore 18:00 Croazia – Rep. Ceca Sky Sport/NOW

ore 21:00 Inghilterra – Scozia Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

Sabato 19 giugno

ore 15:00 Ungheria – Francia Sky Sport/NOW

ore 18:00 Portogallo – Germania Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

ore 21:00 Spagna Polonia Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

Domenica 20 giugno

ore 18:00 Italia – Galles Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

ore 18:00 Svizzera – Turchia Sky Sport/NOW

Lunedì 21 giugno

ore 18:00 Ucraina – Austria Sky Sport/NOW

ore 18:00 Macedonia del Nord – Olanda Sky Sport/NOW

ore 21:00 Finlandia – Belgio Rai 1/Rai Play Sky Sport Uno/Football/NOW

ore 21:00 Russia – Danimarca Sky Sport/NOW

Martedì 22 giugno

ore 21:00 Rep. Ceca – Inghilterra Rai 1/Rai 2/RaiPlay Sky Sport Uno/Football/NOW

ore 21:00 Croazia – Scozia Rai 1/Rai 2/RaiPlay Sky Sport Uno/Football/NOW

Mercoledì 23 giugno

ore 18.00 Svezia – Polonia Sky Sport/NOW

ore 18:00 Slovacchia – Spagna Sky Sport/NOW

ore 21:00 Portogallo – Francia Rai 1/Rai 2/RaiPlay Sky Sport Uno/Football/NOW

ore 21:00 Germania – Ungheria Rai 1/Rai 2/RaiPlay Sky Sport Uno/Football/NOW

Nelle fasi successive su Rai 1 4 ottavi, 2 quarti, le due semifinali e la finale (tutte le partite su Sky).