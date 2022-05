La storia (fake) tra Estefania Bernal e Roger Balduino ha interessato il pubblico dell’Isola dei Famosi quanto l’ultimo singolo della semisconosciuta popstar d’oltreoceano. Ieri, durante la diretta, la modella lo ha lasciato innescando un lungo botta e risposta.

Estefania e Roger smascherati: storia “fake”, ecco come si erano messi d’accordo

Non mi sono piaciute le tue scelte, riguardo il gruppo. La nomination contro di loro. Poi quando ti hanno chiesto se preferisci me o Beatriz hai detto di doverci pensare. Hai deluso lei che è veramente innamorata di te. Hai fatto uno show, sapevi che sarebbe venuta qua. Mi hai messo in mezzo a una situazione scomoda. Lei è rimasta ferita. Non credo al fatto che tra voi ci sia un’amicizia. Sono io che non scelgo te. Come uomo ti manca tantissimo, devi maturare. In Argentina si dice che sei rimasto senza il pane e senza la torta. Voglio andare avanti da sola.

Roger non si è scomposto più tanto e, invece di scusarsi, da uomo con l’orgoglio ferito ha smascherato la modella svelando un retroscena:

Se credi a Laura stai con lei. Non sono venuto qua a cercare l’amore. Ma posso parlare? Questa qua non mi lascia parlare come sempre. Dicevo, ho conosciuto Estefania, che è stata la prima a dirmi: “Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico“. Io le ho detto: “Sì, va bene”, però piano piano lei mi è piaciuta. Le ho raccontato di mio figlio, di mia madre e invece di lei non so nulla. Io ho iniziato a innamorarmi di te piano piano. Mi mancavi davvero, non era davanti alla telecamera come fai tu. Lei stava sempre a dirmi: “Dai guardami, dai baciami”.

Estefania ha cercato di giustificarsi:

Bugiardo. La nostra relazione è nata per un’attrazione fisica. Lui è diventato una persona di riferimento per me. È lui che vuole giocare con me per arrivare alla fine, almeno recita bene e impara a fare l’attore. Sei un bugiardo, devi imparare a essere un vero uomo.

Roger ha spiegato per quale motivo non ha cercato di riconquistarla:

Ma se mi ha mandato a fanc*lo. Per lei era un gioco. Diceva: “Giochiamo, giochiamo”, tanto che io provavo a baciarla e lei diceva: “No, ancora no””.

Beatriz Marino, l’ex di Roger presente in studio, ha concluso questo teatrino:

Se hanno creato insieme questa storia, l’amore finto per restare in gioco, sono due bugiardi. Non tornerei mai con lui. Penso che lui sia ancora innamorato di me, ma ha paura del giudizio del pubblico a casa.

Che questa coppietta fosse fake e studiata a tavolino l’avevamo fiutato tutti a chilometri di distanza.