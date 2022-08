Estate da single per due celebri cantanti: ecco chi si è lasciato

Estate da single per due celebri cantanti. Fabio Rovazzi, proprio alcune ore fa, ha comunicato di essersi lasciato con Karen Kokeshi, sua fidanzata da circa tre anni. Anche Fred De Palma ha concluso la sua storia con l’attrice e tiktoker Beatrice Vendramin.

Ad aprire le danze ci ha pensato Fabio Rovazzi che ha scritto un lungo post su Instagram, svelando di essersi lasciato con Karen ormai da cinque mesi (ma di non averne voluto parlare prima per via della loro riservatezza):

Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata… ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’… e meritate una risposta. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma purtroppo, a volte, le cose belle finiscono.

Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’; ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente: a volte le storie d’amore finiscono. Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con Lei. Karen, grazie per quello che ci siamo ‘dati’, che mi hai dato.