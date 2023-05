Di notte, all’Isola dei Famosi 2023 possono esserci strani avvistamenti. E’ quanto accaduto anche di recente, come riportano i colleghi di Biccy.it. I naufraghi, infatti, si sarebbero resi testimoni di un avvistamento alquanto particolare.

Parlando con Marco Mazzoli e Paolo Noise, Christopher ha svelato di essersi reso testimone di uno strano avvistamento. A suo dire si sarebbe trattato dell’“animale della foresta”. Ecco come ha descritto ciò che ha visto di notte:

Era un essere brillante, l’abbiamo visto laggiù. L’abbiamo avvistato io e Nathaly, volevamo svegliare anche Helena. Era grosso e tutto luminoso. Non salta, cammina e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso.

A confermare il racconto di Christopher è stato anche un altro naufrago, Alessandro Cecchi Paone, notoriamente uomo di scienza. Anche il giornalista ha spiegato ai naufraghi di aver visto qualcosa di luminoso:

Oddio ma l’ho visto anche io ragazzi. Color giallo, luce gialla lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse essere. No che non era la Luna, era davvero altro. Sono serio, sapete che sono scettico e su tante cose non sono d’accordo. Stava fermo e poi si muoveva un po’ in mezzo agli alberi. Poi se n’è andato e poi è tornato. Ma grande, non era una cosa piccola.