Esselunga risponde a Shaila Gatta dopo la gaffe: il commento diventa virale

La concorrente del Grande Fratello, Shaila Gatta, è tornata al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per la sua relazione turbolenta con Lorenzo Spolverato o per le discussioni con altri coinquilini, in particolare Helena Prestes. Il motivo del clamore riguarda una sua dichiarazione su un noto supermercato italiano, Esselunga.

Shaila al GF: la dichiarazione su Esselunga e la reazione dei social

In un video che sta circolando sui social, Shaila ha commentato le sue abitudini di spesa a Milano. Rispondendo a una domanda del coinquilino Maxime Mbanda, Shaila ha detto:

“No! I fessi vanno a fare la spesa da Esselunga!”.

Questo commento ha scatenato una valanga di reazioni, portando la famosa catena di supermercati a diventare uno dei trend principali su X (ex Twitter). Anche l’attore Pierpaolo Spollon ha espresso curiosità riguardo alla tendenza improvvisa del supermercato.

Il video incriminato sembra risalire a qualche giorno fa, considerando la presenza di Perla Maria Paravia, eliminata dal reality il 30 dicembre. Nonostante il ritardo, le immagini sono diventate rapidamente virali. La notizia che Esselunga avrebbe intrapreso azioni legali contro Shaila ha fatto il giro del web, ma la catena ha risposto con ironia.

L’ironia di Esselunga su Instagram

Esselunga ha dimostrato sportività pubblicando un meme ironico sulla sua pagina Instagram, alludendo al cognome della gieffina con la frase:

“Quando scopri di essere in trend: ‘Qui Gatta ci cova!'”.

La dichiarazione di Shaila Gatta ha certamente acceso i riflettori su di lei e su Esselunga, dimostrando ancora una volta come un semplice commento possa scatenare un’enorme risonanza sui social.