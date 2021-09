Giuseppe Candela via Dagospia ha lanciato alcuni giorni fa una news che ha fatto il giro del web: al Grande Fratello Vip è entrata una escort “camuffata” da influencer? A rincarare la dose poi ci hanno pensato anche Luigi Favoloso e Veronica Satti aggiungendo altri dettagli.

Questa l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela che ha aperto le porte a nuove indiscrezioni, a cominciare dai retroscena svelati da Luigi Favoloso:

Ho appena letto questa notizia ma non capisco dove sia il clamore, anche quando io ho fatto il Grande Fratello c’era una che faceva l’escort, sia prima che dopo. Io ci avevo anche legato, ma poi non l’ho più voluta vedere…

Dopo l’ex di Nina Moric, anche Veronica Satti (sua ex collega di reality) ha confermato l’indiscrezione:

Mi ha letto nel pensiero. Non è particolarmente elegante ma CONFERMO. Anche nell’edizione dopo, personaggio anche abbastanza noto. Io mi sono sempre chiesta se gli autori del GF lo sapessero cosi per curiosità non perché giudico la scelta di queste donne. Ah in un GF Vip anche un escort maschile, e lo so al 100%. Forse li mettono di proposito però guai a dirlo the poi ti becchi una querela sulla verità.