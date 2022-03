“Una escort nel cast di Pechino Express”, l’indiscrezione di Dagospia

Secondo il buon Giuseppe Candela, nel cast della nuova edizione di Pechino Express ci potrebbe essere una escort. L’indiscrezione che scotta arriva direttamente da Dagospia, ecco i dettagli a seguire.

PRIMA FACEVA L’ESCORT ORA È NEL CAST DI PECHINO EXPRESS – ‘Pechino Express’ ha salutato Rai 1 per sbarcare su Sky. La piattaforma satellitare ha ufficializzato a fine settembre il cast della nuova edizione in onda nel 2022. Alcune fonti ben informate segnalano il passato da escort di una persona che partecipa all’adventure game. Girano foto che testimoniano tutto. Di chi si tratta?

Il cast di Pechino Express è formato da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Ciro e Giovambattista Ferrara, Barbascura X e Andrea Boscherini, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Victoria Cabello e Paride Vitale, Fru e Aurora Leone, Nikita Pelizon e Helena Prestes, Bugo e Cristian Dondi, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Per la Rai grande autogol la perdita di #pechinoexpress. Per Sky il titolo giusto, mossa intelligente. È il “reality” più vicino allo stile della tv satellitare. Non sarà una scelta innovativa ma è riuscita.

