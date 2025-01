Escluso dal ripescaggio contro il televoto flash del Grande Fratello: “E’ un’ingiustizia”

L’ex protagonista di Beautiful Clayton Norcross, noto al grande pubblico per il ruolo iconico di Ridge, si scaglia contro il Grande Fratello. L’attore, escluso dalla possibilità di rientrare nella Casa più spiata d’Italia, non ha nascosto il suo disappunto, definendo il meccanismo del televoto flash “un’ingiustizia”.

Clayton Norcross contro il televoto flash al Grande Fratello

In un video pubblicato sui social, Clayton ha espresso amarezza e sgomento per il sistema che, a suo dire, avrebbe penalizzato le sue sostenitrici. “Le mie fan non hanno avuto il tempo di votare”, ha dichiarato. Una critica che sta facendo il giro della rete e accendendo il dibattito tra i telespettatori.

Nella puntata dedicata al ripescaggio di uno degli ex concorrenti, il Grande Fratello ha adottato il sistema del televoto flash, che concede al pubblico solo pochi minuti per esprimere la propria preferenza. Una modalità veloce, ma che secondo Norcross non garantirebbe equità.

“Molti non erano preparati a questa modalità improvvisa”, ha sottolineato l’attore nel suo messaggio, girato a tarda notte per condividere il suo disappunto. Norcross ha poi invitato i fan a riflettere: “Vi sembra giusto che una scelta così importante venga decisa in così poco tempo?”.

Le dichiarazioni dell’attore hanno diviso il pubblico. Da un lato, c’è chi sostiene che il televoto flash sia uno strumento moderno per garantire dinamiche più rapide ed emozionanti. Dall’altro, molti fan si sono schierati con Clayton, definendo il sistema poco trasparente e “fatto per favorire chi è già popolare online”.

Tra i commenti social più incisivi spicca: “Clayton, ti meritavi il rientro. Qualcuno era preparato al televoto flash, altri no. È un sistema ingiusto”. Altri hanno invece invitato l’attore a riflettere sul valore delle dinamiche all’interno del reality: “Per essere al Grande Fratello non basta essere un volto noto, serve creare storie che tengano alta l’attenzione”.

La polemica sollevata da Norcross evidenzia un tema sempre più dibattuto nei reality show: l’equilibrio tra spettacolo e trasparenza. Intanto, il pubblico resta in attesa di ulteriori sviluppi e, chissà, di un possibile ripensamento da parte della produzione.