[ESCLUSIVO] Ritorno di coppia per due protagonisti di Temptation Island 2025, ecco chi – FOTO E VIDEO

Ritorno di coppia per due protagonisti di Temptation Island, il nostro scoop: ecco di chi si tratta, le foto e video.

Ritorno di coppia ufficiale per Valerio Ciaffaroni e Ary di Temptation Island 2025 – foto e video esclusivi

Segnalano a Trashbiccis (in collaborazione con Blogtivvù) che, dopo giorni di gossip e tensioni, Valerio Ciaffaroni e Arianna “Ary” Mercuri potrebbero essere tornati insieme. A confermare il possibile ricongiungimento ci sono foto e video inediti ricevuti da un utente che li ritraggono a La Maddalena, in Sardegna, in vacanza. Il momento in questione risalirebbe alla sera del 20 agosto, intorno alle 23:30, in un locale/pub affollato.

Nelle immagini si vedono Valerio e Ary insieme, e sono all’interno di un gruppo composto anche da altre ragazze del posto, ma anche da alcuni altri protagonisti del reality, come Marco e Rosario Guglielmi. L’atmosfera è rilassata e sorridente, tra risate, foto e persino performance di karaoke. In un momento, Ary viene ripresa mentre canta con microfono in mano un celebre brano: “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti. (VIDEO A INIZIO ARTICOLO)

Tra crisi, tradimento e rumor

Il ritorno di fiamma arriva dopo un periodo turbolento per la coppia. Lorenzo Pugnaloni aveva raccontato un presunto tradimento di Valerio ai danni di Ary, durante una serata a GallipolI. In seguito, il gossip si è arricchito di segnalazioni secondo le quali Ary aveva ammesso a un ragazzo che “le cose non sono andate bene”.

Questa nuova testimonianza visiva, con foto e video esclusivi, sembra però suggerire che tra i due ci sia stato un riavvicinamento: un segnale forte dopo giorni di silenzi e rumor.

Cosa succederà ora tra Ary e Valerio? Ricordiamoci dello Speciale a settembre

Resta da capire se sia una nuova fase di serenità tra loro o solo un momento isolato. Al momento, né Valerio né Ary hanno commentato pubblicamente la situazione. Attendiamo lo SPECIALE. a settembre, qui per i dettagli.