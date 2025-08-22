[ESCLUSIVO] Angelina e Sfera Ebbasta, sarebbe finita e lei avrebbe frequentato un concorrente dell’ultimo Grande Fratello, ecco chi

Sfera Ebbasta e Angelina si sono lasciati e lei ha frequentato un ex del GF?

Angelina e Sfera Ebbasta avrebbero già chiuso da tempo e lei sarebbe stata vista con un concorrente dell’ultimo Grande Fratello

Segnalano a Trashbiccis (in collaborazione con Blogtivvu) che Angelina, finora ufficialmente legata a Sfera Ebbasta e madre del suo bambino, sarebbe in realtà single da tempo. Secondo fonti molto vicine, lei e Sfera potrebbero essersi lasciati già da parecchio tempo senza comunicare pubblicamente la rottura.

La presunta frequentazione con un gieffino

Ma c’è di più: sempre secondo la fonte, Angelina avrebbe frequentato a Ibiza un ex protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello, stiamo parlando di Federico Chimirri. Pare che i due si siano conosciuti sull’isola, ma non è chiaro se la loro frequentazione sia proseguita. A confermare un qualche tipo di legame, anche se solo virtuale, ci sarebbe un like che lo stesso Federico avrebbe messo a un suo post tempo fa.

Ad oggi, comunque, i due non si seguono più, segno che la presunta frequentazione non sarebbe andata in porto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelina (@who.is.angelina)

Una relazione sotto silenzio? La storia tra Angelina e Sfera Ebbasta resta un’incognita, complici alcuni indizi social: restiamo in attesa di conferme o smentite ufficiali

Angelina e Sfera Ebbasta non hanno mai annunciato ufficialmente la fine della loro relazione. Nonostante ciò, la mancanza di aggiornamenti pubblici e di presenze condivise ha generato speculazioni.

Negli ultimi giorni, infatti, sia lui che lei hanno condiviso contenuti piuttosto ambigui. La scorsa settimana, Angelina aveva pubblicato una foto con un messaggio di ringraziamento, ma senza citare Sfera. Ora è toccato a lui fare qualcosa di simile: una foto con il suo “squad” — cioè le persone a lui più care — accompagnata dalla scritta “MY SQUAD”. Nello scatto appare anche suo figlio, ma della compagna nemmeno l’ombra.

A oggi, dunque, non è chiaro se la loro storia d’amore sia conclusa o se si tratti di un periodo di allontanamento.

Questa situazione conferisce un alone di mistero alla coppia, alimentando domande e curiosità tra i fan. Se questa segnalazione dovesse essere confermata, si tratterebbe di un nuovo colpo di scena nel gossip legato ai due personaggi.