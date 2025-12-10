Esclusi Sanremo 2026: Le Iene svelano i nomi, le reazioni

Le Iene rivelano alcuni grandi nomi rimasti fuori da Sanremo 2026: le reazioni dei cantanti

Carlo Conti, il 30 novembre, ha annunciato al Tg1 la lista dei 30 artisti scelti per il Festival di Sanremo 2026, selezionati tra circa 300 proposte arrivate alla commissione. Dopo la comunicazione ufficiale, sul web hanno iniziato a circolare varie liste di presunti esclusi, molti dei quali hanno confermato di aver inviato almeno un brano.

Le Iene, come riporta anche Biccy, hanno però deciso di andare oltre: Sebastian Gazzarrini ha contattato diversi artisti non selezionati mettendo in scena uno scherzo con la complicità dell’imitatore di Carlo Conti, David Pratelli, che ha rivolto a ciascuno di loro commenti pungenti per vedere come avrebbero reagito nei confronti del direttore artistico. E tra i nomi chiamati ci sono anche figure di spicco.

La prima telefonata è stata destinata a Tiziano Ferro. Pur essendo stato contattato, il contenuto della chiamata non è stato trasmesso. È andata invece in onda quella con Kekko dei Modà, che ha risposto con tono affettuoso: “Io ti voglio ancora bene Carlo, certo, mi dispiace un po’ che abbiamo discusso, ma mica perché non mi prendi la canzone”. Dopo di lui è arrivato il turno di Fabio Rovazzi, che ha commentato così l’idea di partecipare comunque: “Se a Sanremo verrei anche se non mi hai preso? Dipende come, però sarebbe bello”.

Tra gli artisti coinvolti c’è stato anche Al Bano, veterano del Festival. A lui sono state rivolte critiche molto dure sul brano presentato, ma la sua reazione è rimasta misurata: “Come mai sono arrabbiato con te? Secondo me bisogna sempre guardare avanti nella vita. Non penso di aver esagerato. Si commettono errori nella vita, io ho i miei e tu però hai i tuoi. Il mio brano era brutto? No! Modestia a parte, io pezzi brutti non ne ho mai fatti”.

Il servizio è poi proseguito con Povia, che ha ricordato come “sono 15 anni che ci resta male, fin dal primo rifiuto per Sanremo”. In seguito sono stati contattati Nesli, Clementino, Il Volo, e tutti hanno assicurato di non provare alcun rancore nei confronti di Conti. Bresh, in particolare, ha risposto con grande stima: “Certo che voglio bene a Carlo, come si fa a non volergli bene?!”.

L’elenco aggiornato degli esclusi

Alla luce del servizio, l’elenco aggiornato degli esclusi certi dal Festival di Sanremo 2026 comprende: Modà, Fabio Rovazzi, Al Bano Carrisi, Povia, Nesli, Clementino, Il Volo, Bresh, Tiziano Ferro, i Jalisse (Fabio Ricci e Alessandra Drusian), Erminio Sinni, Karima Ammar, Pago, Lorenzo Fragola, Shade, Carl Brave, Fred De Palma, Il Tre, Chiara Galiazzo, Benji & Fede, Venerus, Aiello, Amara, Emma Nolde, Mecna, Nada, Fast Animals And Slow Kids.

Rimane un punto in sospeso: Tiziano Ferro è davvero tra gli esclusi? A giudicare dalle immagini della chiamata inserite nel servizio, sembrerebbe di sì. E Mediaset lo conferma nella descrizione ufficiale pubblicata su Mediaset Infinity: “Sebastian Gazzarrini ha voluto capire se i 270 artisti rimasti fuori siano ancora ‘amici’ del direttore artistico: così l’imitatore ufficiale di Conti ha telefonato a tutti, da Tiziano Ferro a Checco, da Rovazzi a Povia”.

Un dettaglio curioso, però, riguarda un’intervista rilasciata dallo stesso Ferro lo scorso ottobre, quando aveva chiarito: “Se escludo al cento per cento una partecipazione in gara al Festival di Sanremo? Si. Non ho la canzone”.