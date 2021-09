E’ un cast particolarmente variegato, quello del Grande Fratello Vip 6, indubbiamente ricco di storie forti, contrasti – a partire dalle due opinioniste – star ed outsider. Presto impareremo a conoscere i nuovi volti che andranno a popolare la spiatissima Casa di Cinecittà, ma chi sono stati invece gli esclusi del GF Vip?? A svelarci dettagli interessanti è stato il padrone di casa Alfonso Signorini, intervistato sul suo settimanale Chi.

Esclusi GF Vip 6, chi sono? Frecciatina di Signorini a Raz Degan

Se la caccia ai concorrenti del GF Vip 6 si è chiusa ufficialmente con Aldo Montano, altri nomi citati nelle ultime settimane alla fine sono rimasti fuori dalla rosa del cast. A saltare sono state Anna Lou Castoldi, Jasmine Carrisi e Sandra Milo. In merito Signorini ha commentato:

Sandra Milo era un’idea che avevo avuto l’anno scorso ma che, purtroppo, non si è potuta realizzare, mentre Anna Lou e Jasmine erano state cercate quest’anno, ma poi, per motivi diversi, non abbiamo potuto averle. Ma ci abbiamo pensato.

Tra quelli scelti, Alfonso ha svelato che le maggiori difficoltà le ha avute con Katia Ricciarelli, “che ha paura della condivisione” ma per il resto “sono tutti venuti volentieri. E non per soldi, perché non ci sono i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan“. A tal proposito, si dice che Raz Degan abbia chiesto 500 mila euro per stare nella Casa pochi giorni salvo poi criticare il programma. Signorini in merito svela che ci sono anche altri grandi nomi che per soldi lo avrebbero fatto, pur non amando i reality: