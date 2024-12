Escluse da Sanremo 2025, Tapiro di Striscia a Paola e Chiara: la reazione delle sorelle Iezzi

Paola e Chiara Iezzi, le icone della musica pop italiana, hanno ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia dopo essere state escluse dal Festival di Sanremo 2025. La notizia ha suscitato scalpore, soprattutto perché il loro brano era atteso dai fan e dagli addetti ai lavori. Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, ha deciso di non includerle tra i 30 Big in gara.

Sorprendente esclusione di Paola e Chiara dal Festival di Sanremo 2025

Durante il servizio di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro alle due cantanti, che hanno dimostrato grande ironia. Chiara Iezzi, con un sorriso, ha dichiarato: “La ruota gira. Ce lo aspettavamo anche un po’. Andremo al Festival un’altra volta”. Paola, invece, ha sottolineato il fatto inedito di ricevere un premio individuale: “Di solito ci danno sempre un premio in due”.

Le sorelle hanno scherzato con Staffelli, ironizzando sulla possibilità di aver “puntato” al Tapiro d’Oro: “Ci siamo fatte escludere apposta”. Tuttavia, il contenuto del loro brano scartato resta segreto. “Magari lo riproponiamo l’anno prossimo”, hanno aggiunto, lasciando aperta una possibilità per il futuro.

La mancata partecipazione non sembra scoraggiare Paola e Chiara, che si dicono pronte a riprovarci. Intanto, i fan attendono di scoprire se il misterioso brano scartato da Carlo Conti sarà recuperato in un’altra occasione. Il servizio completo andrà in onda stasera alle 20:35 su Canale 5.