Nell’estate 2019 Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno lasciato di stucco il mondo della cronaca rosa annunciando la loro separazione. Adesso, dopo diversi mesi, il cantante – che ha sempre mantenuto un buonissimo rapporto con la ex moglie anche per la serenità dei loro figli – si è raccontato al settimanale Chi nel numero in edicola oggi, mercoledì 15 gennaio.

Eros Ramazzotti parla della separazione da Marica Pellegrinelli

“Sono felice. È un momento di ripartenze” spiega Eros Ramazzotti “E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”. Il cantante è ritornato da una vacanza alle Maldive trascorsa con Raffaela Maria e Gabrio Tullio, che sono andati in vacanza con il papà insieme con Aurora, nata dal primo matrimonio di Ramazzotti con Michelle Hunziker, e il suo fidanzato Goffredo.

Sulla separazione da Marica Pellegrinelli, che Eros Ramazzotti ha difeso pubblicamente dagli attacchi ricevuti dai fan sul web scrive: