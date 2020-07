Eros Ramazzotti si è innamorato di una ex allieva di Amici di Maria De Filippi? Lei è Veronica Montali, protagonista dell’edizione 2004/2005 successivamente vinta da Antonino. Dopo il primo scoop di Giornalettismo delle passate settimana, anche il settimanale DiPiù conferma.

Weekend in Liguria per Eros pare in dolce compagnia. Se tre indizi fanno più di un prova Giornalettismo vi racconta della cena di Ramazzotti nel locale La Fortezza, a Finale Ligure, insieme con l’influencer Veronica Montali. Eros Ramazzotti e Veronica, una semplice coincidenza? Caso strano che poco dopo la medesima cena i due hanno postato, nello stesso orario, le fotografie che vi mostriamo. Stesso panorama, stesso luogo, stessa luna, e poi dei cuori che accompagnano le immagini d’amore. Dopo Marica Pellegrinelli, ex di Ramazzotti che ha trovato una nuovo uomo, anche Eros ricomincia dalla sensuale Veronica?