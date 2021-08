Ermal Meta risponde all’attacco di Sgarbi che colpisce pure Fedez – VIDEO

Salmo dopo il suo concerto in Sardegna continua a far discutere. In seguito al botta e risposta con Fedez arriva pure la presa di posizione di Vittorio Sgarbi che ne prende apertamente le difese e attacca anche Ermal Meta.

Sgarbi attacca Fedez: “fasullo, bugiardo e ipocrita” e dice la sua anche su Ermal che si è scagliato pubblicamente contro l’atteggiamento irresponsabile di Salmo:

È un bravissimo albanese ma vorrei che tornasse in Albania per vedere come sono indicate le regole. Non è che siamo in diverse parti del mondo, l’Albania è dietro l’angolo, come la Puglia. O tutto il mondo ha un’unica misura, oppure la Spagna che ha ritenuto illegittimo e incostituzionale il Green pass cos’è, eh caro Ermal? L’Albania vive in totale libertà con tutti i rischi che si corrono per tutte le malattie, ma Meta diventato improvvisamente italiano dice di rispettare le regole… ma le regole messe da chi, da quali teste di ca**o e sulla base di che cosa?