L’eredità di Al Bano Carrisi al centro delle voci sul web. Dopo i gossip sui presunti quanto inesistenti triangoli con protagonisti il cantante di Cellino San Marco e le due donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso, adesso arrivano anche quelle sul suo presunto erede.

Sul web si sarebbe diffusa la voce secondo la quale Al Bano avrebbe deciso di cedere l’itera tenuta al figlio minore Bido. Dopo i rumors però il cantante ha deciso di fare chiarezza ed intervenire su TgCom24 commentando:

Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. E’ una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli.

Ma da dove nasce questa falsa notizia? A dare il ‘la’ sarebbe stata una intervista rilasciata dalla figlia Jasmine, primogenita di Al Bano e Loredana, che a Diva e Donna aveva detto:

Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta.

In merito però Al Bano ha voluto fare chiarezza:

E’ una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali.