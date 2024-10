Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanno per fare il loro ritorno nella Casa del Grande Fratello e Javier Martinez sembra, incredibilmente, nutrire ancora delle speranze. Le sue aspettative sono state disilluse dall’intervento del buon Enzo Paolo Turchi che ha fatto una analisi perfetta dell’ex Velina.

In questo momento lei non ha fatto una bella figura per quello che è successo. Quindi deve recuperare. Farebbe qualsiasi cosa. Pensa a quando ti ha lasciato là dentro e ti ha detto quelle cose… tu non dimenticare mai il perché! Poi valuta tu, è chiaro.

ENZO HA SERVITO. Domani si lavorerà per salvare la faccia, ma l’evidenza non la neghi. Non può essere tutto un gioco. #grandefratello pic.twitter.com/C17Y6scWxJ

Tuttavia, anziché rafforzare il legame con Javier, i baci hanno chiarito a Shaila che il vero sentimento lo provava per Lorenzo. La ballerina ha continuato spiegando come il suo tentativo di razionalizzare la situazione fosse inutile: “Mi sforzavo di andare verso Javier, ma sbagliavo. Non è mai scattato nulla tra me e lui”.

Per Shaila, il legame con Lorenzo non era solo una questione di testa, ma di cuore. “Prima ragionavo con il cervello e adesso con il cuore,” ha spiegato. In queste parole, si legge la presa di consapevolezza di Shaila, che finalmente si concede di seguire ciò che realmente sente.

“La passione non puoi fermarla”

Concludendo la sua confessione, Shaila ha espresso il desiderio di costruire un futuro con Lorenzo: “Con Lorenzo sento che posso costruirci qualcosa. E poi la passione non puoi fermarla, se qualcosa esiste non puoi soffocarla”. Parole che lasciano intendere quanto sia profondo il sentimento che la lega a Spolverato e quanto sia stata difficile per lei questa scelta.

La sua esperienza al Gran Hermano si è così conclusa con una dichiarazione d’amore inaspettata e una nuova prospettiva sulla sua vita fuori dal reality. A questo punto non vediamo l’ora di assistere alla nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda domani sera su Canale 5 con Alfonso Signorini.