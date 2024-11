Enzo Paolo critica Shaila e Lorenzo e l’atteggiamento degli altri concorrenti – VIDEO

Enzo Paolo Turchi, in più di una occasione, ha mostrato il suo dissenso nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che, dopo il loro ritorno nella Casa del Grande Fratello, stanno creando continuamente malumori.

“Lei (Shaila) si credeva chissà che nella danza ma ancora ne deve mangiare di polvere. Loro pensano che siano i più importanti della casa e gli stanno tutti intorno per non farsi nominare! Dicono sempre le stesse cose…”, ha affermato Enzo Paolo confidandosi con Luca Calvani.

Il coreografo ha espresso la sua opinione pure sulla conoscenza tra Shaila e Javier:

Non aveva senso… se uno ti dice che è a letto con te, ma pensa a un altro… non va bene! Se tu pensi ad un altro significa che sta finendo una storia, ma se questa non è nemmeno iniziata… vai dall’altro. Quella linea non la vedo giusta.

Enzo Paolo:”Lei (Shaila) si credeva chissà che nella danza ma ancora ne deve mangiare di polvere, Loro pensano che sono I più importanti della casa e gli stanno tutti intorno per non farsi nominare”

E ANCHE A QUESTI GIRO CASHETTO BIONDO TURCHI HA SERVITO SUL CIRCO#grandefratello pic.twitter.com/tpD9tsyrht — Danix_9.2 (@BealuxRegna) November 5, 2024

Javier:” No è una storia chiusa e non mi da fastidio che stia con lorenzo ! Mi ha dato fastidio le immagini dalla Spagna ma poi ho capito e basta”

Enzo Paolo :” Storia senza senso se uno ti dice che è a letto con te ma pensa ad un altro ” Bravo Enzo #grandefratello #javi7 pic.twitter.com/RjA1BsizaD — alle241269 (@Alle200117) November 5, 2024

ENZO PAOLO PIÙ PIENOHHH DI NOI DI TUTTE QUESTE COPPIETTE CHE DOMINANO IL REALITY #grandefratello DAGLI SHAILANEZO AI FEDERONZO pic.twitter.com/iK3dFkZeGh — Sofisas (@SofisasSofisas2) November 5, 2024

La scheda del concorrente

Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, a 75 anni vanta una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo.

Nato nella Napoli del dopoguerra, cresce tra mille difficoltà e racconta che fu la mamma a iscriverlo alla scuola di danza del San Carlo.

Negli anni ‘70 si afferma in TV come coreografo e primo ballerino in numerose trasmissioni cult della Rai e, nel 1971, accompagna Raffaella Carrà nell’iconico ballo del Tuca Tuca. Con Raffaella nasce un sodalizio umano e artistico molto importante, un legame fraterno.

In quegli anni partecipa a varie Canzonissima, Fantastico, Domenica In e anche al Festival di Sanremo. Nel 1983 arriva a Drive in e conosce Carmen Russo che sposa nel 1987. Un grande amore che dura da 42 anni e da cui, 11 fa, è nata Maria.