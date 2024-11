Javier ha scansato un fosso? Enzo Paolo vuota il sacco su Shaila (e non solo)

Il Grande Fratello non smette mai di regalare momenti di tensione e confessioni inaspettate. Questa volta al centro della scena c’è Enzo Paolo Turchi, che, durante una conversazione con Javier Martinez, ha espresso opinioni dirette e senza mezzi termini sul comportamento della ballerina Shaila Gatta.

Il pensiero di Enzo Paolo Turchi su Shaila Gatta

Con tono deciso, il celebre coreografo ha riflettuto sull’atteggiamento di Shaila e sulle dinamiche di coppia che si sono instaurate nella Casa, puntando il dito verso possibili falsità e interessi legati alla visibilità televisiva.

Parlando con Javier, Enzo Paolo ha voluto dare alcuni consigli al giovane gieffino, riflettendo su quanto accaduto con Shaila: “Meno male. Lei, senza criticare, non è una persona per te. Proprio come carattere non era per te”.

Enzo Paolo a Javier: “ti dico, alla fine hai avuto una botta di culo”

Con queste parole, il coreografo ha lasciato intendere che, secondo lui, Shaila non sarebbe una compagna adatta per Javier, suggerendo una mancanza di affinità di carattere.

In un momento di confidenza, Enzo Paolo ha continuato a confrontarsi con Javier, raccontando di come situazioni simili possano essere fonte di crescita personale: “Ti fanno pure crescere e ti fanno dire che in fondo sono fortunato”.

Secondo il coreografo, l’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello permette di scoprire lati nascosti dei concorrenti e capire meglio le persone che li circondano.

Enzo Paolo accusa Shaila di “recitazione” davanti alle telecamere?

Enzo Paolo non si è limitato a parlare della compatibilità tra Shaila e Javier, ma ha anche insinuato che l’interesse della ballerina per il giovane possa essere legato a una sorta di “recitazione”.

Con un commento incisivo, il coreografo ha affermato: “Ecco perché tutti dicono ‘ha recitato’. Perché non poteva non mettersi nel letto tuo”. Secondo Enzo Paolo, infatti, Shaila si comporterebbe in maniera strategica, attirando l’attenzione non tanto per sentimenti sinceri quanto per la presenza delle telecamere.

Enzo Paolo: “però non aveva senso, per questo tutti dicono che ha recitato,poteva non mettersi nel letto tuo, bastava quello.Pure Lorenzo è attratto dalle telecamere,a prescindere dall’amore vero o non,una parte di recitazione c’è”

Le opinioni di Enzo Paolo su Clayton Norcross

Non solo Shaila, ma anche Clayton Norcross è finito nel mirino delle critiche di Enzo Paolo. Secondo il coreografo, Clayton mostrerebbe un interesse eccessivo per le telecamere, comportandosi in modo “teatrale” per guadagnare visibilità all’interno del reality: “Clayton Norcross è peggio di Shaila e coso… quando vede la telecamera inizia a parlare, inizia a fare…”.