Enzo Paolo vuole abbandonare il Grande Fratello: c’entra Shaila – VIDEO

La tensione si fa palpabile nella Casa del Grande Fratello, dove lo storico ballerino Enzo Paolo Turchi si sente sempre più a disagio per l’atteggiamento di Shaila Gatta, tanto da voler lasciare il soft più spiato di Cinecittà.

Enzo Paolo contro Shaila medita di lasciare la Casa del GF

Da giorni, il confessionale spinge i concorrenti a sostenere la coppia Shaila-Lorenzo, poiché la loro presenza è considerata “funzionale” alle dinamiche del reality.

Tuttavia, questo invito ha generato divisioni: mentre alcuni concorrenti si adeguano e cercano di fare buon viso a cattivo gioco, Enzo Paolo non riesce a nascondere il suo fastidio. Il veterano del ballo ha dichiarato apertamente di non voler accettare tale pressione, definendo la situazione “intollerabile” e valutando persino di lasciare il programma:

Pure gli altri si mettono paura perché è forte e vogliono farsela amica. Tutto questo va benissimo però non va bene per altre cose, non va bene per me, per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace, me ne vado…

Enzo Paolo, infatti, si è confrontato con Calvani e Iago, i quali sembrano mantenere una posizione più neutrale nei confronti di Shaila per evitare scontri.

La posizione decisa di Enzo Paolo sembra voler sfidare il favoritismo nei confronti della giovane coppia, generando una frattura sempre più evidente nel gruppo.

Ma i problemi tra Enzo Paolo e Shaila non finiscono qui. A quanto pare il coreografo è convinto che l’ex Velina voglia prendere il suo posto nelle coreografie.

Sono giorni che il confessionale spinge i concorrenti a supportare la coppia dei Shacosi perchè funzionale al programma EnzoPaolo non ci sta: gli altri si mettono paura, dicono questa (Shaila) è forte, meglio farmela amica, ma non va bene per me, me ne vado#grandefratello pic.twitter.com/dBxSm0V9Y4 — mullon3 (@mullon34) October 31, 2024

Mi piscio sotto, Enzo Paolo crede che Shaila non lo voglia in casa perchè in realtà vorrebbe fare lei le coreografie. È riuscita a farsi odiare pure da lui. #GrandeFratello pic.twitter.com/o0dijKkkRD — so_trash (@eltrash5) October 31, 2024

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.