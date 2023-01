Il wedding planner dei vip e volto tv, Enzo Miccio, sorprende tutti in questo inizio di 2023 sfoggiando un fisico come non lo abbiamo mai visto prima! Se finora ci ha abituati a farsi vedere in giacca e cravatta, nelle passate ore ha mostrato il suo fisico palestrato in una foto già diventata virale ma soprattutto oggetto di bonari meme.

Enzo Miccio mostra i muscoli sul web e spiazza tutti

Miccio saluta il 2023 in grande stile, mostrando un fisico inaspettato sui social e presentando i suoi muscoli. Altro che abiti eleganti e fisico asciutto. Il noto volto tv si è fatto un selfie direttamente dalla palestra mostrando i risultati:

Fatti sotto 2023 e cerca di comportarti bene perché il Miccio ha fatto i muscoli.

Obbiettivo 2023: avere il fisico di Enzo Miccio. Non avrei mai pensato di dire questa cosa nella mia vita. pic.twitter.com/o3G3JsFyl7 — 👋🏼 Miss chifo 👋🏼 (@miss_chifo) January 2, 2023

Ed i muscoli si vedono eccome! Enzo Miccio ha sfoggiato la sua tartaruga mostrando il suo ‘fisico bestiale’ e lasciando senza parole gli utenti social.

Su Twitter tuttavia c’è chi ha voluto scherzarci su, ma sono certa che a parlare sia solo l’invidia per la forma fisica venuta meno a causa delle recenti abbuffate natalizie!

Vista foto di Enzo miccio senza maglietta, Schwartzenegger non potrebbe mai! pic.twitter.com/Ex1QouXzQh — raffaelebuffoni_ (@raffaelebuffoni) January 2, 2023

Enzo Miccio se si allena un’altro po’: pic.twitter.com/J6QJgvqh0z — Francesco Laiso (@Francesco_Laiso) January 2, 2023