Enzo Miccio, chi è il fidanzato: coming out e vita privata

Enzo Miccio, il volto storico di Real Time, sarà ospite nella puntata odierna di Da noi a ruota libera, il programma che esplora i momenti decisivi della vita. Con la sua esperienza come wedding planner e opinionista televisivo, Miccio è uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo italiano e ha lasciato un segno indelebile in trasmissioni di successo, incentrate su temi di moda, stile e vita di coppia.

Enzo Miccio, fidanzato e coming out

Nato il 5 maggio 1971 a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, Enzo Miccio ha avuto un destino segnato dalla passione per il design e la moda. Ha studiato presso l’Istituto Europeo di Design (IED), dove ha maturato il sogno di lavorare nell’organizzazione di eventi. Dopo una prima esperienza in un ufficio stampa a Milano, ha fondato la sua agenzia di wedding planning, che nel 2009 si è evoluta nella Enzo Miccio Academy. Questa accademia offre non solo servizi di organizzazione matrimoni, ma anche corsi di moda e cura dell’immagine.

Miccio ha raggiunto la fama grazie alla televisione nel 2005, con il lancio del programma Wedding Planner su Real Time. Questo fu solo l’inizio: il suo successo crebbe con Ma come ti vesti?!, condotto insieme a Carla Gozzi. Negli anni ha partecipato come opinionista e concorrente in vari programmi, commentando ad esempio il Royal Wedding tra William e Kate, gareggiando a Ballando con le stelle e a Pechino Express, e scrivendo sei libri.

Vita privata: coming out e relazioni

Nonostante la sua celebrità, Enzo Miccio è sempre stato riservato riguardo alla sua vita privata. Nel 2016, ha deciso di fare coming out, svelando di avere una relazione con Riccardo Marenghi, suo ex collaboratore. Dopo la fine di questa relazione nel 2019, ha iniziato una storia con il chirurgo estetico Laurent Millares, recentemente conclusa. In un’intervista, Miccio ha condiviso il suo desiderio di paternità, pur dichiarando: “subentra una responsabilità talmente grande che mi sono posto molte domande, e alla fine sono arrivato a fare una rinuncia: non diventerò padre”.