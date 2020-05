Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne con protagonisti dame e cavalieri. Spazio per il nuovo confronto tra Enzo Capo e Pamela Barretta. L’uomo, ha svelato di aver provato della gelosia nei confronti di Armando Incarnato, dopo una festa pubblica passata insieme con tanti personaggi famosi e fotografi.

Enzo Capo geloso di Armando? Caos con Pamela Barretta

La vittima la sai fare molto bene. Non voglio sembrare un pazzo geloso, voglio che le cose si sappiano. Mi hai mancato di rispetto. Non è il modo di avvinghiarsi ad un altro davanti a fotografi e giornalisti in un evento a Nola che è casa mia. Mi hai fatto fare una pessima figura. Ti ho portato i vestiti perché me li avevi chiesti tu due mesi fa e quando ho fatto il pacco è scesa anche una lacrima.

Pamela Barretta ha confidato di essere ancora innamorata del suo ex:

Alla fine della puntata scorsa, l’ho chiamato e gli ho mandato un messaggio, ma non ho ricevuto risposta. Penso che il suo sentimento sia finito, il mio no. Non credo che la storia sia finita perché io l’ho infangato sui social. Tu hai paura di Armando non perché pensi che tra me e lui ci sia qualcosa, ma per una cosa è accaduto tra voi in passato. Poi quella gelosa e morbosa sono io?

Viaggio alle Maldive, Pamela chiarisce su Instagram

Successivamente, Enzo Capo ha tirato fuori un viaggio alle Maldive, sbottando dopo essere stato definito “tirchio” dal ex dama e le sue amiche:

Questo nonostante le abbia fatto fare il giro del mondo. Da gennaio la storia con questa donna la dovrei cancellare!

Pamela Barretta, quindi, una volta terminata la puntata del trono over di Uomini e Donne, ha prontamente replicato al suo ex tramite Instagram: