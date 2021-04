Da alcune settimane il talent Amici 20 ha dovuto fare a meno di un grande talento, Enula, eliminata nel corso della quarta puntata del serale. In una lunga intervista a Coming Soon, la giovane cantante si è raccontata parlando del suo percorso televisivo ed artistico ma anche dei rapporti personali che ha creato nella Scuola televisiva.

Proprio approfittando della possibilità concessale durante l’intervista, Enula si è resa protagonista anche di una inaspettata rivelazione in merito al suo rapporto con un altro concorrente del talent, Sangiovanni:

Io e Sangio abbiamo un rapporto di “amore e odio”. Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po’ pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto intenso. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione.

Ed a proposito della sua esperienza ad Amici 20, sempre nel corso dell’intervista ha svelato:

È stata un’esperienza emotivamente molto forte. Amici crea delle dinamiche che ti fanno crescere sia umanamente che artisticamente. Ho imparato davvero tante cose e come una spugna ho cercato di assorbire tutto, anche dai miei compagni di scuola. È un’esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita. Sono stati cinque mesi vissuti intensamente a studiare e imparare. È stato importante per me avere il sostegno di Rudy. Mi bastava guardarlo negli occhi per capire quanto lui amasse la mia arte. Lo ringrazierò sempre per aver creduto in me.