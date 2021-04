Un altro talento in meno nella scuola di Amici 20. Enula è stata la nuova eliminata al Serale nell’ultima puntata andata in onda ieri sera dopo essere arrivata al ballottaggio con Tancredi. Come da tradizione, subito dopo la puntata la giovane ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a caldo direttamente ai microfoni di WittyTv.

Enula eliminata al Serale di Amici 20: primo commento a caldo

Terminata la puntata del Serale di Amici 20, Enula ha parlato del suo futuro, asserendo cosa si aspetta da questo momento in poi ed ha svelato cosa augura ai suoi compagni ed a se stessa:

Non mi immaginavo una crescita così veloce. Perché comunque crescere in 4-5 mesi non è normale e invece questo posto di porta a farlo in maniera esponenziale. E’ stato anche impegnativo perché convivere con così tante persone non è facile. Convivendo in 17 è impegnativo e davvero si capisce quanto sia strano l’essere umano. Ho smesso di pianificare il mio domani. Non sapevo cosa aspettarmi. Di solito quando pensi a cosa potrà avvenire nel domani poi non succede, perché la vita poi fa sempre quello che vuole.

Enula ha proseguito con un messaggio rivolto ai suoi compagni:

Mi spaventa tanto il mio futuro artistico, sapere se verrò compresa oppure no. Agli altri che sono rimasti auguro di non perdere mai la credibilità che hanno vero se stessi quindi su quello che fanno. Di tenere duro perché sono arrivati a questo punto del Serale. Per me auguro di non perdere mai la magia e di non smettere mai di sognare.